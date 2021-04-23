Техрегламенты на стройматериалы, здания и сооружения разработают в ЕАЭС

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 22-23 апреля утвердил новую редакцию плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будут подготовлены 11 новых техрегламентов и внесены изменения в 42 действующих техрегламента, - сказала Ия Малкина. - Так, например, будут разработаны технические регламенты на строительные материалы и изделия, на здания и сооружения. Ответственный разработчик техрегламента на строительные материалы - Россия. Завершить его согласование планируется в IV квартале 2022 года. Срок по техрегламенту на здания и сооружения будет дополнительно определен Советом ЕЭК".

Также будет подготовлен отдельный технический регламент на корма для непродуктивных животных. "Ответственным разработчиком определена Россия. Срок представления в ЕЭК итогов внутригосударственного согласования - IV квартал 2023 года", - уточнила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

На заседании уточнены также положения техрегламента "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". "Изменения включают корректировку понятийного аппарата, уточнение области его распространения, внесение технических правок с учетом практики его применения", - пояснила Ия Малкина.-0-