Telekom Austria Group заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский концерн A1 Telekom Austria Group заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью и подготовил свои предложения по развитию связи и информационно-коммуникационных технологий, заявил исполнительный директор концерна Томас Арнольднер сегодня на встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Томас Арнольднер рассказал об основных направлениях работы Telekom Austria Group, дочерней компанией которого является белорусский оператор velcom, и представил планы по дальнейшему расширению бизнеса. Он отметил важность белорусского рынка для концерна и его привлекательность. "Работая здесь, видим, как развивается страна в целом и сфера ИКТ, как наш опыт можно использовать", - сказал Томас Арнольднер.

Александр Турчин подчеркнул, что Беларусь удовлетворена сотрудничеством с концерном, компания velcom показывает хорошие результаты. "Я готов выслушать предложения, которые есть по развитию компании у нас в стране. Мы обменяемся мнением и по возможности примем окончательное решение по обсуждаемым вопросам", - отметил он.

В концерне заявляют о намерении участвовать в развитии сети 4G на всей территории страны, в том числе совместно с инфраструктурным оператором, так как нынешний охват не всегда устраивает абонентов.

Telekom Austria Group является одним из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг в странах Центральной и Восточной Европы. Работает в Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Македонии. В 2007 году Telekom Austria Group приобрел 70% акций белорусского оператора velcom, в 2010 году - оставшиеся 30%. На 1 января 2019 года клиентская база velcom насчитывает около 4,9 млн абонентов.-0-