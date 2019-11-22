Темпы роста кредитования банками экономики сохраняются на умеренном уровне - Нацбанк

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста кредитования банками экономики сохраняются на умеренном уровне, сообщил заместитель начальника управления прогнозирования Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Александр Янушкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранение контроля над денежным предложением позволило снизить инфляцию и поддерживать ее на целевом уровне. В последние годы она остается на уровне около 5%. Кроме того, замедление инфляционных процессов позволило снизить номинальные процентные ставки в экономике, - сказал Александр Янушкевич. - При этом темпы роста кредитования банками экономики сохраняются на умеренном уровне, соответствующем текущей макроэкономической ситуации. Увеличивается спрос на рублевые ресурсы, и это отражает процессы девалютизации в экономике и повышения доверия к белорусскому рублю".

С 2015 года реализация курсовой политики Национального банка осуществляется в режиме плавающего курса: проведение валютных интервенций допускается с целью сглаживания резких колебаний курса и для пополнения золотовалютных резервов. По текущим оценкам, реальный эффективный курс находится вблизи своего равновесного уровня.

Ценовая и финансовая стабильность является одним из первостепенных условий обеспечения устойчивого и сбалансированного роста любой экономики. "Нацбанк в своей деятельности придерживается этих принципов. Ценовая стабильность является основной целью денежно-кредитной политики, которая с 2015 года реализуется в режиме монетарного таргетирования. Нацбанк проводит необходимые подготовительные мероприятия для перехода к таргетированию инфляции", - отметил Александр Янушкевич.-0-