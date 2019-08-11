Тенденции рынков нефтепродуктов и газа обсудят на международной конференции в Минске

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" пройдет в Минске 26-27 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

На крупнейшем отраслевом форуме в Беларуси будут анализироваться основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, эксперты также обсудят технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства. Планируются доклады о перспективах российского рынка нефтепродуктов в условиях налогового маневра, будущем сетей АЗС, влиянии рынка электротранспорта на нефтяную отрасль.

Организаторы конференции - "Белоруснефть" и Белорусская нефтяная компания при поддержке белорусских НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан"). Во встречах с участниками конференции и обсуждении актуальных вопросов примут участие руководители и топ-менеджеры компаний-организаторов конференции и их сбытовых предприятий, представители госорганов, руководители и топ-менеджеры НПЗ, ведущие нефтетрейдеры, руководители компаний - операторов розничного рынка нефтепродуктов.-0-