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08 апреля 2020, 17:13

Тендер на реконструкцию дороги М7 объявят в середине апреля - Минтранс

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Тендер на реконструкцию дороги М7 Минск - Вильнюс будет объявлен в середине апреля, после этого начнется прием заявок от участников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В середине апреля будет объявлен международный тендер на реконструкцию дороги М7 Минск - Вильнюс и пункта пропуска "Каменный Лог". Дорога порядка 90 км, она будет сделана по параметрам второй категории с укрепленными обочинами", - отметил Александр Головнев. Средства на реконструкцию выделил Европейский инвестиционный банк. Работы на объекте начнутся летом, завершить их планируют до мая 2021 года.

Также в ближайшее время будет объявлен тендер на ремонт мостов по заключенному кредиту с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который выделил 259 млн евро на модернизацию в Беларуси 12 мостов и трассы М3 .

Ведутся переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ. "Проект в начальной стадии переговоров. Кредит возможен, определены условия, на которых он может быть выдан. Мы предполагаем к концу года выйти на подписание кредитного соглашения", - добавил Александр Головнев.

В 2020 году Беларусь и Польша планируют начать строительство нового моста через реку Западный Буг на погранпереходе Домачево-Словатичи. Заключено межправительственное соглашение. Проект на 50% финансирует белорусская сторона и на 50% Польша.

Говоря о технологиях, которые сейчас внедрятся при строительстве дорог, Александр Головнев отметил, что они направлены на повышение качества покрытий и долговечности. "При укладке асфальта мы переходим на применение перегружателей. Эта технология позволяет значительно улучшить ровность и равномерность покрытий, - сказал он. - В цементобетонных покрытиях это технология так называемого мытого бетона, которая увеличивает сцепные качества покрытий и уменьшает их шумность".

Еще одно направление, которое развивается, это сборно-монолитное мостостроение. "Сама балка пролетного строения сборная, а сверху - монолитная плита. Это позволяет получить все преимущества монолитного сооружения и уменьшить стоимость строительства", - пояснил Александр Головнев.-0-

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дороги Министерство транспорта и коммуникаций реконструкция ремонт
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