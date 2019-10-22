Теплая погода и достаточное количество влаги способствуют развитию озимых - Белгидромет

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычно теплая для третьей декады октября погода и достаточное количество влаги способствуют развитию озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Результаты инструментального определения влажности почвы говорят о том, что запасы продуктивной влаги на основных массивах озимых зерновых культур хорошие. Местами в северном регионе страны сохраняются повышенные запасы влаги, при этом по югу на легких почвах ее содержание уменьшилось до удовлетворительных значений", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, у озимых зерновых в основном наблюдается третий лист, образуются узловые корни и началось кущение. На участках, засеянных в конце сентября - начале октября, озимые взошли, на поздних октябрьских посевах отмечено прорастание зерна.

Ожидаемая на этой неделе теплая погода продлит период вегетации озимых культур. Агрометеорологические условия благоприятны для полевых сельскохозяйственных работ.-0-