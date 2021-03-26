Тепличный комплекс в Полоцком районе продан на электронных торгах БУТБ по рекордной стоимости

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепличный комплекс с оборудованием и административно-хозяйственными постройками в Полоцком районе Витебской области, принадлежавший ОАО "Нафтан", продан на электронных торгах на площадке "БУТБ-Имущество", оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, сумма продажи составила Br2 172 452 (начальная стоимость плюс 5%). Таким образом, данный объект недвижимости стал самым дорогим лотом, реализованным на "БУТБ-Имущество" за всю историю работы площадки", - рассказал Роман Янив. - Следует отметить, что тепличный комплекс выставляется на электронные торги с 2019 года. За это время он подешевел на 80%".

В состав лота вошел непосредственно тепличный комплекс, помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь недвижимого имущества составила 53 тыс. кв.м, а протяженность газо- и электросетей - 2046,1 м. В дополнение к зданиям и оборудованию покупатель получил в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения промышленных объектов. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов.

Принять участие в электронных торгах могли белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-