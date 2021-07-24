24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теребление льна в Беларуси проведено более чем на половине площадей. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 24 июля, лен вытереблен на 22,3 тыс. га (53,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 2,9 га (13% к вытеребленному).

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 379 тыс. га, что составляет 17,7% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 30,7% площадей от плана (103,6 тыс. га). В Гомельской области убрано 23,8% площадей (82,9 тыс. га), Гродненской - 12,24% (38,2 тыс. га), Минской - 14,9% (70,9 тыс. га), Могилевской - 13,12% (42,8 тыс. га), Витебской - 11,79% (40,6 тыс. га).

Всего по стране намолочено 1 млн 268 тыс. т зерна при средней урожайности 33,5 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 675,7 тыс. га (83,2% от плана). Заготовлено 732,9 тыс. т сена (65,6% от плана), 11,178 млн т сенажа (82,8%) и 326,2 тыс. т силоса (1,68%). Всего заготовлено 3,577 млн т кормовых единиц травяных кормов.-0-