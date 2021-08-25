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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теребление льна завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.По данным на 25 августа, теребление льна проведено на 41,1 тыс. га (99,2% площадей). Оборачивание лент льна выполнено на 22,5 тыс. га (54,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 15,3 тыс. га (36,8% уборочной площади).Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,06 млн га, что составляет 97,2% запланированной площади. Намолочено 6,27 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1 млн т, в Могилевской намолочено 849,7 тыс. т, в Гомельской - 780,2 тыс. т, в Витебской - 767,7 тыс. т.Госзаказ по зерну выполнен на 89,6%, поставлено 744,4 тыс. т.-0-