Тестовая зона 5G появилась в "Великом камне"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовая зона 5G появилась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Церемония передачи оборудования и запуска тестовой зоны состоялась 30 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Как сообщил первый заместитель генерального директора РУП "Белтелеком" Геннадий Мельников, с 30 сентября становится возможным развертывание в Беларуси двух тестовых зон - в "Великом камне" и в городе Копыле. Предполагается, что технология 5G будет применяться в таких областях, как фиксированный беспроводной доступ, мобильный широкополосный доступ, видеоконтроль, беспилотный транспорт и других.

"В индустриальном парке развитию технологии 5G уделяется пристальное внимание. Так, в феврале текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством связи и информатизации Беларуси. Документ направлен на развитие технологий 5G на территории "Великого камня" и в целом взаимодействия в области электро- и почтовой связи", - отметили в парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-