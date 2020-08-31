ТЭЦ Добрушской бумажной фабрики планируется ввести в эксплуатацию в декабре

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ГПО "Белэнерго" рассказали о ходе работ по наладке оборудования новой ТЭЦ филиала "Добрушская фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", сообщили БЕЛТА в пресс-службе производственного объединения.

Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" 19 сентября отмечает юбилей - 150 лет со дня основания. В этот знаковый год в декабре на территории фабрики должна быть введена в эксплуатацию ТЭЦ.

21 августа на строящейся ТЭЦ после выполнения пусконаладочных работ успешно проведено комплексное опробование котла, работающего на природном газе. "Опробование работы котла с расходом 15-20 т/ч проводилось с подачей пара на действующее производство фабрики. При этом вспомогательное оборудование первого пускового комплекса ТЭЦ работало в автоматическом режиме. Обеспечить нагрузку котла на уровне его номинальной производительности (45 т/ч) в настоящее время невозможно в связи с неготовностью нового производства по выпуску мелованных и немелованных видов картона принять пар. Необходимые нагрузки будут обеспечены в ноябре с началом проведения пусконаладочных работ на новом производстве фабрики", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты ОАО "Белэнергоремналадка" проводят пусконаладку и ревизию оборудования второго пускового комплекса, включающего в себя две паровые турбины мощностью 15 МВт и 100 кВт со вспомогательным оборудованием.

На турбине мощностью 15 МВт завершена промывка маслосистемы смазки и гидравлической части системы регулирования. На заключительной стадии находятся ревизия генератора и его подготовка к высоковольтным испытаниям.

Совместно со специалистами РУП "Белнипиэнергопром" начаты операции по проверке и наладке технологических защит и блокировок с увязкой работы электрогидравлического преобразователя, локального контроллера управления турбиной и общестанционного программно-технического комплекса АСУ ТП.

Как отметили в пресс-службе, ОАО "Белэнергоремналадка" предпринимает все меры, чтобы до 19 сентября подать пар на основную турбину и произвести синхронизацию генератора с сетью.

В настоящее время завершаются монтаж и ревизия оборудования третьего пускового комплекса. Первичное техническое освидетельствование (гидравлические испытания) двух котлов, работающих на отходах производства, со сдачей инспектору Госпромнадзора намечено на первую-вторую декаду ноября.-0-