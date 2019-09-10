Типовое положение о региональном совете по развитию предпринимательства утверждено в Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства утверждено постановлением Совета Министров №604 от 9 сентября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Положением установлены порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы областного (районного) совета по развитию предпринимательства.

Согласно документу, региональный совет представляет собой постоянно действующий консультативный и совещательный орган при областном (районном) исполкоме, созданный для взаимодействия деловых кругов с госорганами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.

В перечень основных задач регионального совета включены рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в регионе программ малого и среднего предпринимательства, выработка и продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона, анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, выявление характерных проблем, выработка и представление предложений об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства. В задачи совета входит также рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и местными исполнительными и распорядительными органами, выработка и продвижение мер по их решению, повышение уровня правовой культуры и деловой этики предпринимателей, формирование навыков решения проблемных вопросов посредством публичного обсуждения и диалога.

Предусматривается, что деятельность регионального совета осуществляется на общественных началах.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-