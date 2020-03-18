Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности", каждая из сторон заявляет, что у нее достаточно ресурсов, чтобы справляться в условиях кризиса. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность" высказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он высказался по поводу обстановки на нефтяном рынке. "Сегодня мы видим битву "подушками безопасности". Каждая сторона заявляет, что у нее хватает запасов, ресурсов, сил, чтобы долго держать оборону, долго действовать. Никто в данном случае пока не сдается", - отметил эксперт. Он считает, что ситуация в скором времени примет новый оборот. "Мне кажется, ключ от всех проблем где-то рядом. В ближайшее время мы увидим более хитрую сделку в мировом масштабе", - отметил представитель "Белнефтехима".

Александр Тищенко предположил, что крупные игроки нефтяного рынка могли быть сами заинтересованы в кризисе. Разговоры об этом шли в кулуарах. "По сути, это перезагрузка, "война", мол, все спишет, - считает он. - То, что мы сегодня имеем на рынке, это результат планомерных действий. Посмотрим, кто выиграет. Впрочем, как всегда пострадают слабые, а сильные выйдут из игры, отряхнувшись".

В свою очередь аналитик БИСИ кандидат философских наук Виталий Демиров прокомментировал ситуацию с точки зрения интересов Беларуси. "Нам выгодно покупать дешевую нефть, но ровно до той степени, пока цены на нефтепродукты держатся на высоком уровне. Как правило, этот временной лаг достаточно небольшой. Как только цены понизятся, маржа окажется не такой уж значительной", - констатировал он. В поисках потенциальных поставщиков нефти прорабатываются ключевые стратегические аспекты, связанные с инфраструктурой доставки по альтернативным каналам. "Здесь наши лица, принимающие решения, разумно все просчитывают", - подчеркнул аналитик.-0-

Фото Максима Гучека

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