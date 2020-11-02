Точки роста национальной экономики нужно искать внутри страны - мнение

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Точки роста национальной экономики нужно искать внутри страны и стремиться улучшить то, что создано. Таким мнением с журналистами поделился декан экономического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Андрей Костенко во время диалоговой площадки "Экономика и бизнес", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Костенко, в связи с кризисом мировой экономики, вызванным пандемией, точки роста национального развития нужно искать только внутри страны. "Важно стремиться улучшить то, что уже есть. Важнейшая точка роста, помимо инвестиций, - повышение качества и эффективности управления на госпредприятиях. И прежде всего этого можно достигнуть за счет прихода на предприятия эффективных руководителей. Это могут быть наемные работники, которые имели бы право на риск, были бы защищены. К тому же должен быть предусмотрен материальный стимул, который подталкивал к тому, чтобы предприятие было инновационно восприимчивым", - рассказал доцент.

Декан экономического факультета ГГУ отметил, что готовится проект закона о хозяйственных обществах, в который можно включить и предложенную инициативу. "Также может быть блок, касающийся инвестиций под известных и знаменитых в нашей стране предпринимателей, которые в свое время получили имидж за рубежом, на внешних рынках. То есть под их имя и имидж мы можем привлекать объемы инвестиций в страну даже несмотря на ситуацию на мировой экономической арене", - подчеркнул он.

Панельная дискуссия диалоговой площадки "Экономика и бизнес. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики (бизнес, инфраструктура, региональные проекты)" организована Гомельским областным Союзом нанимателей совместно с постоянной комиссией по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности областного Совета депутатов при поддержке облисполкома.

На площадке обсуждались вопросы реального сектора экономики, развития электронного правительства, снижения бюрократии и другие. Спикерами и экспертами дискуссий стали ученые-экономисты, представители производственного сектора, предпринимательской среды, общественных объединений, студенческой молодежи.

По словам председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности, главы администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" Антонины Ежовой, за последние 25 лет Беларусь прошла очень сложный путь развития экономики. По-прежнему актуальным остается вопрос привлечения инвестиций в экономику.-0-

Антонина Ежова

Фото Сергея Холодилина