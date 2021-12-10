Токаев заявил о динамичном развитии экономического сотрудничества в ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическое сотрудничество в ЕАЭС продолжает динамично развиваться. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Казахстана отметил, что страны ЕАЭС совместно преодолевают социальные и экономически вызовы современности, обеспечивают макроэкономическую стабильность и благосостояние граждан.
"Не стал исключением и нынешний год, наполненный драматическими событиями. Несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, макроэкономические показатели демонстрируют динамику роста", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, объем взаимной торговли в ЕАЭС за девять месяцев этого года вырос на 32,5% и достиг $52 млрд. Это больше показателя доковидного периода на 16,5%. "Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей", - подчеркнул Президент Казахстана.-0-
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