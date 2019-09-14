Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 сентября изменяются розничные цены на топливо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 сентября увеличиваются на 1 копейку", - рассказали в пресс-службе.
На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,56, АИ-95-К5-Евро - Br1,66, АИ-98-К5-Евро - Br1,88, ДТ - Br1,66.-0-