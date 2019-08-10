Топливо на АЗС в Беларуси с 11 августа подешевеет на 1 копейку

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа уменьшаются на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме".

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,55, АИ-95-К5-Евро - Br1,65, АИ-98-К5-Евро - Br1,87, ДТ - Br1,65.-0-