Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на топливо с 12 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,55 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,66, АИ-98-К5-Евро - Br1,87, ДТ - Br1,66.
"По состоянию на 11 мая, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 7,2%", - проинформировали в "Белнефтехиме".-0-
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