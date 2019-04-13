13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС в Беларуси с 14 апреля подорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,51 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,62, АИ-98-К5-Евро - Br1,83, ДТ - Br1,62.

Как отметили в "Белнефтехиме", по состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси. "С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо", - добавили в концерне.-0-