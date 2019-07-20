Топливо на АЗС в Беларуси с 21 июля подешевеет на 1 копейку

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 21 июля уменьшаются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,56 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,66, АИ-98-К5-Евро - Br1,88, ДТ - Br1,66.

Как пояснили в "Белнефтехиме", цены на моторное топливо уменьшаются в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ.-0-