Топливо на АЗС в Беларуси с 22 декабря дорожает на 1 копейку

21 декабря, Минск/Корр. БЕЛТА/. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 22 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,63, АИ-95-К5-Евро - Br1,73, АИ-98-К5-Евро - Br1,95,ДТ - Br1,73.

"Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с $63 до $66,6 за 1 баррель", - пояснили в "Белнефтехиме".-0-