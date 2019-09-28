Топливо на АЗС в Беларуси с 29 сентября подорожает на 1 копейку

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо с 29 сентября увеличиваются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,58, АИ-95-К5-Евро - Br1,68, АИ-98-К5-Евро - Br1,9, ДТ - Br1,68.

За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти составила $63 за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. "С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты", - прокомментировали в "Белнефтехиме".-0-