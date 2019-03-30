Топливо на АЗС в Беларуси с 31 марта подорожает на 1 копейку

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо с 31 марта увеличиваются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,49 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,6, АИ-98-К5-Евро- Br1,81, ДТ - Br1,6.

По информации "Белнефтехима", розничные цены изменяются в связи с ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры. "С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 14,3%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,25%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья", - отметили в концерне.

Пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко подчеркнула, что изменение цен не связано с недавним повышением акцизов. "Рост акцизов для НПЗ компенсировало повышение оптовых цен на топливо. Основной вес затрат от увеличения акцизов несут организации, реализующие топливо, в связи с чем в системе нефтепродуктообеспечения ведется поиск дополнительных резервов доходности. На потребителей эта финансовая нагрузка не перекладывается", - прокомментировала она.-0-