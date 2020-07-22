Топливо премиум-класса Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Брендовое топливо Мозырского НПЗ появилось на АЗС страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Новое топливо премиум-класса FLAGMAN выпускают на основе высококачественных неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро. В его состав входят вещества, которые защищают топливную систему авто от коррозии. Также включены компоненты, снижающие трение в двигателе, благодаря чему удается дополнительно экономить топливо.

По данным производителя, использование топлива FLAGMAN позволяет дольше сохранить работоспособность двигателя, а также ставить рекорды скорости и экономии топлива. "Это объясняется тем, что в отличие от других бензинов FLAGMAN уменьшает количество отложений на впускных клапанах, уменьшает расход топлива максимум на 3% и обеспечивает чистоту карбюратора и топливных форсунок. Кроме того, снижает содержание вредных выбросов в отработавших газах автомобилей и обеспечивает бесперебойную работу двигателя в жестких зимних условиях", - рассказали на предприятии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран. В настоящее время на предприятии производят бензин различных марок, топливо для котельных и дизельных двигателей, битумы для дорожных, строительных и кровельных работ, техническую серу, керосин, мазут и др. В 2019 году на предприятии впервые в Беларуси выпустили бензин с октановым числом 100 - АИ-100-К5-Евро, основная часть которого реализуется на внешних рынках. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется.-0-