Торги металлопродукцией на БУТБ 5 мая пройдут по новой схеме

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые биржевые торги на условиях "поставка против платежа" пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 5 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Данная схема позволит минимизировать риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки для обеих сторон - продавца и покупателя. В частности, продавец будет застрахован от неоплаты за поставленный товар, а покупатель - от поставки некачественного товара. Ожидается, что благодаря такой схеме расчетов привлекательность биржевой площадки значительно повысится", - сказал Роман Янив.

Пока во время тестового периода на условиях "поставка против платежа" будут осуществляться только закупки черного металлопроката. Торги по новым правилам будут проводиться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Решение о переводе на данную схему расчетов других товарных направлений планируется принять после анализа результатов ее апробирования на торгах черными металлами.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с рядом белорусских и иностранных банков по вопросу применения инструментов торгового финансирования при совершении биржевых сделок. Среди прочего, это даст возможность отечественным экспортерам гарантированно получать оплату за товар сразу после отгрузки, а зарубежным участникам торгов - приобретать белорусскую продукцию с отсрочкой платежа.-0-