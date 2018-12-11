Торговая площадка Узбекской товарно-сырьевой биржи открылась на БУТБ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) открылась в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), передает корреспондент БЕЛТА.
Главная цель проекта - предоставить субъектам хозяйствования обеих стран упрощенный доступ к торгам УзРТСБ и БУТБ. Это будет способствовать росту двустороннего товарооборота, а также дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.
Предполагается, что совместный проект бирж будет работать и на экспорт, и на импорт. Так, узбекские компании смогут использовать биржевой механизм для выхода на рынок Беларуси. Для этого в Узбекистане аккредитован брокер БУТБ - ООО "Глобал Трейд Групп". Компания будет размещать заявки в торговой системе БУТБ от имени узбекских товаропроизводителей. В частности, рассматривается возможность продажи через биржу хлопкового волокна и линта, сухофруктов и других ликвидных узбекских товаров. Заинтересованность в применении биржевой площадки уже подтвердили белорусские предприятия легкой и пищевой промышленности. Как ожидается, в ближайшее время будет составлен перечень перспективных товарных позиций для реализации на биржевой площадке.
/Будет дополнено/.-0-
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