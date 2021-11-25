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25 ноября 2021, 16:35

Торговля, экология и транзит: Головченко о перспективах сотрудничества с ШОС

Роман Головченко во время заседания
Роман Головченко во время заседания

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил перспективы взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества во время заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чрезвычайно актуальным остается создание собственных финансовых механизмов организации - Банка развития и Фонда развития ШОС, которые позволят всем заинтересованным сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие. Перспективной видится давно обсуждаемая возможность создания общего рынка и зоны свободной торговли ШОС. На заседании Совета глав государств ШОС Президент Беларуси сделал особый акцент на необходимости перехода на взаиморасчеты в рамках ШОС в национальных валютах. Уверен, что этот вопрос заслуживает самого тщательного изучения", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил: мировое сообщество все большее внимание уделяет вопросам экологии, глобального потепления и истощения природных ресурсов, и сегодня как никогда востребовано использование современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

"Беларусь как полноценный участник клуба стран мирного атома приветствует принятие программы "Зеленого пояса" ШОС. Реализуя проект атомной электростанции, отвечающий всем современным требованиям безопасности, страна на практике способствует переходу к чистым источникам энергии, обеспечивая электроэнергией не только себя, но и соседей. Мы также поддерживаем идею о развитии системы международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного цикла, позволяющих объединить технический потенциал ведущих ядерных держав с возможностями государств, обладающих обширными запасами урановой руды. Это укрепит режим ядерного нераспространения, повысит уровень энергетической безопасности, усилит эффективность работы МАГАТЭ и, несомненно, вызовет интерес у стран, планирующих развивать ядерную энергетику", - считает он.

Роман Головченко также обратил внимание на необходимость эффективного использования транзитного потенциала ШОС для постковидного восстановления экономик, укрепления торгово-экономических связей на пространстве организации, доступа на рынки других регионов. По его словам, особую устойчивость к ограничениям в условиях пандемии продемонстрировали железнодорожные перевозки. Транзитом по территории Беларуси осуществляется более 90% всех железнодорожных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении. "Для наращивания потенциала и расширения возможностей железнодорожных перевозок мы совместно с иностранными партнерами обновляем соответствующую инфраструктуру, создаем современные логистические центры, делая транспортировку грузов через Беларусь привлекательной и эффективной. Беларусь одной из первых подписала соглашение между правительствами государств - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Мы готовы внести свой вклад в практическую реализацию инициативы Нового евразийского сухопутного моста, создание современного наземного транспортного коридора из Китая в Европу через территорию государств Центральной Азии, Россию и Беларусь. Это позволит обеспечить высокую скорость доставки и безопасность грузов, а также эффективно перераспределить логистические потоки", - подчеркнул премьер-министр.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Беларусь является наблюдателем при ШОС.-0-

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