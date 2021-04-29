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29 апреля 2021, 14:30

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая закономерно укрепляется - Мицкевич

Валерий Мицкевич
Валерий Мицкевич

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич принял участие в видеоконференции с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэем на тему "Итоги двух сессий, состоявшихся в Китае в марте 2021 года, и обмен мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь". В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие в торгово-экономической, социальной и инвестиционной сферах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией. Хочу выразить отдельную благодарность посольству КНР в Минске за помощь в организации видеоконференции", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, с начала года в Беларуси и Китае произошли важные внутригосударственные события, заложившие основу дальнейшего социально-экономического развития стран. "У нас в феврале состоялось VI Всебелорусское народное собрание. В начале марта в Пекине прошли две сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая", - рассказал вице-спикер.

Валерий Мицкевич подчеркнул, что потенциал нашего двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере, закономерно укрепляется. "Так, Китай стал вторым торговым партнером впервые в истории. Товарооборот двух стран по итогам 2020 года увеличился до $4,6 млрд, - констатировал зампредседателя Палаты представителей. - Мы заинтересованы в наращивании экспорта белорусской продукции на емкий китайский рынок для гармонизации нашей торговли. Беларусь - в числе мировых лидеров по экспорту сливочного масла и твердых сыров. По производству молока на душу населения у нас лучший показатель в мире. Мы надеемся, что качественная белорусская продукция будет все более востребована на китайском рынке, тем более, что в Китае аккредитовано более 100 белорусских производителей. Со своей стороны будем приветствовать большее число китайских компаний в Беларуси, выступая восточноевропейским форпостом китайской инициативы "Пояс и путь".

В ходе встречи был затронут вопрос инвестиционного сотрудничества. "У нас уже есть успешный пример сотрудничества с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая. Были реализованы проекты в цементной промышленности, электроэнергетике, дорожном строительстве, машиностроении, телекоммуникациях, текстильной промышленности и сельском хозяйстве, а также в развитии Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - подчеркнул вице-спикер. - Наше сотрудничество является примером успешной реализации инициативы "Пояс и путь". Совместное противостояние пандемии также стало ярким моментом сотрудничества Китая и Беларуси, примером истинно дружеских, неконъюнктурных отношений. В самом начале пандемии Беларусь первой откликнулась на помощь Китаю, а в феврале этого года в Беларусь доставили 100 тыс. доз китайской вакцины от коронавируса. Мы благодарим за оказанную помощь. На мой взгляд, это пример взаимоотношений, которыми страны могут гордиться. Кстати, в индустриальном парке "Великий камень" создается центр традиционной китайской медицины. Уверен, что его открытие будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры здравоохранения в Беларуси".

Беларусь высоко ценит поддержку Китая, в том числе и в вопросах уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности республики. "Минск и Пекин последовательно выступают с взаимной поддержкой в международных структурах. Мы намерены проводить такую политику и далее", - обратил внимание зампредседателя Палаты представителей.

Перспективным видится взаимодействие межпарламентских организаций. "Значимой темой для совместной работы на международных площадках является продвижение инициатив в сфере информационной безопасности. Как показывает практика, цифровая безопасность, информационный суверенитет государства сегодня становится неотъемлемым элементом обеспечения глобальной безопасности. И международному сообществу следует активизировать усилия в выработке четких правил и алгоритма действий в этой области. В настоящее время нами подготовлен проект резолюции о международной информационной безопасности и создании пояса цифрового добрососедства. Данное предложение созвучно действиям Пекина, связанным с запуском глобальной инициативы по безопасности данных, - отметил Валерий Мицкевич.

"Народный политический консультативный совет Китая готов вместе с Палатой представителей Национального собрания Беларуси непрерывно развивать отношения двух стран в целях дальнейшего укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими народами, чтобы всестороннее стратегическое партнерство двигалось вперед. У Китая и Беларуси самые плотные контакты, непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие, по всем направлениям развивается практическое сотрудничество. Китайская сторона всегда придает повышенное внимание развитию отношений с Беларусью и уважает выбранный белорусским народом в соответствии с реалиями своей страны путь", - добавил заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэй.-0-

Фото Сергея Шелега

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