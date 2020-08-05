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05 августа 2020, 12:24

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро - посол

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев на онлайн-семинаре "Беларусь - Польша: сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Новое время и новые экономические условия, связанные в первую очередь с коронавирусом, диктуют нам свои правила, требуют новых форматов взаимодействия и креативных подходов. Несмотря на определенные сложности в экономиках практически всех стран Европы с удовлетворением можем констатировать, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши прошло фазу замедления достаточно быстро. Да, в разрезе полугодия мы пока отстаем от показателей прошлого года, но с мая стала видна уже тенденция выправления ситуации", - отметил дипломат.

Владимир Чушев сообщил, что согласно статистическим данным Польша является основным рынком среди стран Европейского союза для белорусских экспортно ориентированных предприятий. "Положительную динамику роста имеют практически все основные группы экспортируемых товаров. Это продукция деревообработки, металлопродукция, сложнотехнические и сельскохозяйственные товары. Польские компании успешно реализуют инвестиционные проекты в различных отраслях белорусской экономики", - рассказал он.

Посол напомнил, что не так давно возобновилось воздушное сообщение между двумя странами. "Приятно также осознавать, что в условиях пандемии грузовые автоперевозки практически не прерывались, а даже выросли и тянут вверх за собой остальные показатели по экспорту услуг", - подчеркнул руководитель белорусского диппредставительства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский в свою очередь также отметил, что несмотря на сложные экономические условия в связи с пандемией страны-соседки с самого начала были настроены найти выход из сложившегося положения. "Да, случилась пандемия, но мы не сложили руки, потому что мы очень нужны друг другу. Сотрудничество по линии бизнеса должно продолжаться даже в такой тяжелой обстановке. Мы же будем максимально помогать, создавать необходимые условия, пытаться упразднить препятствия и ограничения, чтобы бизнес мог свободно работать, ведь это солидная основа отношений между двумя государствами", - высказал мнение польский дипломат.-0-

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Президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский в свою очередь подчеркнул: "Статистика этого года показывает существенное снижение взаимного товарооборота, но это естественные последствия пандемии".

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