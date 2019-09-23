23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые сети готовы к более широкому внедрению бумажной упаковки и посуды, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская на рабочей встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по вопросу обеспечения рынка мешками и пакетами, одноразовой посудой и столовыми приборами из бумаги, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос экологии касается всех нас, это важная тема. Торговля, являясь всегда социально ответственным и организованным бизнесом, воспринимает абсолютно спокойно данное решение (обязать торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги. - Прим. БЕЛТА). Считаю, что на сегодня многие сети готовы к этому, вы уже видели биопакеты, которые есть во многих сетях", - отметила Наталья Шаблинская.

Что касается организационных вопросов, то, по ее словам, важно определить, готовы ли производители бумажных пакетов и посуды удовлетворить потребности торговых сетей в экологичной таре. При этом актуальным остается вопрос цены бумажной упаковки.

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