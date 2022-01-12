Торговые сети сделают скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и представители 16 крупных торговых сетей подписали сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые реализуем подобное соглашение, это общий подход государства и бизнеса по поддержке уязвимых категорий населения. За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствия продолжает расти. Факторов много. Населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10-процентная скидка", - рассказал Алексей Богданов.

Среди торговых сетей, подписавших соглашение, - ООО "Санта Ритейл", ООО "Евроторг", ЗАО "Доброном" ("Копеечка", "Маяк"), ОДО "Виталюр", ООО "БелМаркетКомпани", ИУП "БелВиллесден ("Гиппо"). Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться.

По словам исполнительного директора Ассоциации розничных сетей Натальи Шаблинской, чтобы реализовать проект, проводились глубокие расчеты, анализы и многочисленные консультации. "Начали проводить акции с 2008 года, когда хотели быть солидарны с покупателями, стремились предоставить им возможность приобрести товар по сниженной цене. Сейчас ситуация аналогичная. Прошлый год был сложным, мы практически не приросли в доходах, потеряли участников рынка, среди них остались только самые крепкие, надежные и креативные. С ними и заключаем соглашение. Надеюсь, для уязвимых категорий граждан оно станет благом, возможностью приобрести необходимый товар с максимальной скидкой", - сказала она.

Заместитель генерального директора ОДО "Виталюр" Александр Колесников в свою очередь отметил, что помощь социально уязвимым категориям населения - давнее стратегическое направление компании. "Было бы неправильно остаться в стороне, поэтому решили сделать это частью социальной стратегии компании. Сегодня до 25% общей выручки приходится на социально значимую группу, по прогнозам, после подписания соглашения она увеличится вдвое", - сказал представитель торговой сети.

Ранее правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, предусматривающее жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Постановлением №713 от 10 декабря 2021 года был скорректирован перечень товаров, цены на которые регулируются государством. С 15 декабря 2021 года жесткое регулирование цен распространяется на 29 позиций социально значимых товаров (среди них мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и др.), а также 50 позиций лекарственных средств.-0-