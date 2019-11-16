Торговых советников зарубежных диппредставительств ознакомят с возможностями для бизнеса в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД проведет 19 ноября семинар "Особенности и возможности бизнеса в Республике Беларусь" для сотрудников зарубежных дипломатических представительств, ответственных за вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие с компаниями, заинтересованными в выходе на белорусский рынок. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

Семинар организуется с целью развития торгово-экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в Беларусь. Его участники смогут ознакомиться с условиями ведения бизнеса в стране, нормами законодательства, особенностями регулирования бизнеса в Беларуси с перспективой на 2020 год. Также будет предоставлена информация о специальных правовых режимах, действующих на территории страны, инвестиционных возможностях Беларуси, а также рисках для иностранных компаний при выходе на белорусский рынок и гарантиях защиты инвестиций. Торговые советники узнают о специфике участия иностранных компаний в процедурах закупок в Беларуси.

Кроме того, состоится обсуждение бизнес-среды в стране в разрезе итогов 2019 года, в том числе изменение позиции Беларуси в рейтинге Doing Business от Всемирного банка, а также перспектив на 2020 год.-0-