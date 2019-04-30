Торговый оборот Беларуси и Азербайджана превысил $500 млн - посол

30 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. Торговый оборот между Беларусью и Азербайджаном в прошлом году превысил $500 млн. Об этом сказал посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, имеется еще немало перспективных проектов, а сотрудничество Азербайджана с Беларусью динамично развивается во всех сферах. В частности, посол отметил белорусско-азербайджанское предприятие по сборке сельхозтехники в городе Кырыккале в Турции, наряду с другими крупными совместными проектами, которые обе стороны планируют реализовать в ближайшее время.

Страны вышли на новый уровень сотрудничества в реализации различных перспективных проектов, с вовлечением третьих стран в торгово-экономическое сотрудничество. По мнению посла, двустороннее взаимодействие развивается не только в сфере торговли, но и в области науки, образования, культуры, спорта и в других направлениях.

Геннадий Ахрамович отметил высокий уровень двусторонних отношений, приведя в пример высказывания глав двух государств во время визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь, которые полагают, что сотрудничество Азербайджана и Беларуси считается образцом отношений для двух суверенных, независимых государств.-0-