Торговый потенциал между странами ЕАЭС скрыт существующими барьерами - Крутой

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Торговый потенциал между странами Евразийского экономического союза скрыт существующими барьерами. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, президенты сегодня на заседании отметили, что существующие барьеры в ЕАЭС сказываются на темпах торговли между странами. Это проблема поднимается на каждой встрече глав государств, но заметных решений пока нет. "У нас только комиссией выявлено порядка 200 барьеров, из них примерно 70 признаны всеми странами. Здесь, собственно, скрыт весь потенциал", - отметил Игорь Крутой.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко подчеркнул, что вопросы снятия барьеров и ограничений в торговле белорусская сторона поднимает на всех заседаниях. "Эти вопросы наш Президент постоянно держит в поле зрения. Мы регулярно докладываем, какие подвижки есть в том или ином направлении", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что проблема решается не с той скоростью, как хотелось бы, но все же ею озабочены. Например, российская сторона на последнем заседании Евразийской экономической комиссии заявила, что утвердила свой внутренний план по снятию барьеров.-0-