Товарные биржи Беларуси и Санкт-Петербурга намерены укреплять партнерские отношения

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерены укреплять партнерские отношения как в части обмена опытом, информацией и технологиями, так и реализации совместных проектов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе деловой встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского и председателя правления СПбМТСБ Алексея Рыбникова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Стороны обсудили текущую ситуацию и ключевые тенденции на биржевых товарных рынках Беларуси и России, основные результаты работы БУТБ и СПбМТСБ в 2021 году и перспективы активизации межбиржевого взаимодействия в 2022-м.

Отдельное внимание во время переговоров уделено роли товарных бирж в экономике стран и, в частности, в развитии конкуренции, формировании объективных цен на стратегические сырьевые ресурсы и обеспечении эффективной реализации готовой продукции на экспорт. В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил существенный экономический эффект, полученный белорусскими компаниями, которые в течение прошлого года регулярно использовали биржевой механизм в своей деятельности.

"По итогам 2021 года белорусские участники торгов получили экономический эффект в размере Br640 млн. В эту сумму входит дополнительная выручка экспортеров, которые благодаря бирже смогли дороже продать свои товары, и средства, сэкономленные белорусскими производителями, закупавшими на нашей торговой площадке сырье, материалы и другую продукцию. Таким образом мы, с одной стороны, помогли снизить себестоимость белорусских товаров в условиях рекордного роста мировых цен на сырье, а с другой - поспособствовали увеличению доходов от реализации отечественной продукции за рубежом", - резюмировал Александр Осмоловский.-0-