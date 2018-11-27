Товарооборот Беларуси и Египта по итогам 2018 года должен составить $100 млн - посол

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает, что товарооборот с Египтом по итогам 2018 года составит $100 млн. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков заявил в интервью Ближневосточному агентству новостей MENA, сообщает БЕЛТА.

"В 2017 году по итогам визита Президента Беларуси в Египет двусторонний товарооборот вырос на 68,5% по сравнению с 2016 годом. По итогам января-сентября 2018 года товарооборот сложился в объеме $79 млн, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы надеемся по итогам 2018 года преодолеть отметку в $100 млн", - сказал Сергей Рачков.

Беларусь поставляет в Египет тракторы, грузовики, шины, металлоизделия, оптическую продукцию, насосы, рентгеновское оборудование, продукцию нефтехимии и деревообработки. Основные статьи импорта из Египта - цитрусовые плоды, овощи и фрукты, растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, лекарства, чай, кофе, верхняя одежда и текстиль.

Центральным направлением экономического сотрудничества между странами стала промышленная кооперация, отметил дипломат. Белорусская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с египетскими предприятиями для успешной реализации проектов, таких как "Египетский грузовик", "Египетский трактор", "Египетский комбайн", "Египетский электробус" и др., что приведет к созданию совместных производств этой продукции с использованием белорусского опыта и технологий с максимальным уровнем локализации.

Взаимодействие ведется и по таким перспективным направлениям, как деревообработка, нефтехимия, информационно-коммуникационные технологии, наука и образование.

Сергей Рачков рассказал, что в Каире 28-29 ноября состоится пятое заседание совместной межправительственной комиссии. На нем будет обсуждаться развитие сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта, финансов, информационно-коммуникационных технологий, деревообработки, энергетики, науки, образования, охраны окружающей среды, спорта и туризма, здравоохранения и культуры.

"Мы планируем парафирование дорожной карты развития белорусско-египетского сотрудничества на 2019 год, а также ряда меморандумов о взаимодействии в области стандартизации, совместного производства автодорожной техники", - добавил посол.-0-