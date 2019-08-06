Товарооборот Беларуси и Индии в 2019 году ожидается на уровне $600 млн

6 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2019 года может составить около $600 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке (по совместительству) Андрей Ржеусский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если подытожить наш экспорт за последние полгода, у нас получилось чуть меньше $300 млн. Это практически та же сумма, что наторговали по экспорту за весь прошлый год", - отметил дипломат. По его мнению, взаимный товарооборот по итогам года будет около $600 млн. "У нас есть еще очень большие заделы до конца года, мы надеемся, что будут поставки сложной технической продукции", - сказал посол.

В целом регион Индии, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки интересен Беларуси, наши товары там очень востребованы. Сегодня основная статья белорусского экспорта - калийные удобрения, они нужны в этих странах. "Но мы стараемся расширять нашу товарную номенклатуру: поставляем различную продукцию нефтехимии, бумагу, сложные механизмы, намерены поставить в Индию грузовые автомобили. Есть проект по совместному выпуску тракторов (либо каких-то компонентов для них), комбайнов. У нас очень неплохие перспективы по поставкам карьерных самосвалов в Индию, - рассказал Андрей Ржеусский. - Есть наработки с Бангладеш по оказанию содействия в механизации сельского хозяйства. Кроме того, это поставка полного цикла оборудования для производства молочных и мясных продуктов".

Кроме того, в июле был подписан крупный контракт по поставке калийных удобрений в Бангладеш. Речь идет о 450 тыс. т удобрений, поставки уже начались. "Вот-вот должны подписать контракт с Индией", - добавил дипломат.

Большой потенциал в наращивании товарооборота между Беларусью и Индией видит и председатель БелТПП Владимир Улахович. "Индия - глобальный игрок, рост ее экономики составляет 8%. Здесь динамично развивающийся промышленный сектор, IT-сфера", - отметил он.

"Другие страны, которые мы относим к этому региону, также имеют свой потенциал", - считает Владимир Улахович. В частности, Бангладеш нуждается во всем, что касается машиностроения, аграрных технологий, продуктов питания. В Шри-Ланку поставляются пока в основном калийные удобрения, но есть и проекты по развитию аграрного сектора, серьезное направление для сотрудничества - фармацевтика. "Так что если все эти страны сложить, они должны стать нашими серьезными торгово-экономическими партнерами", - резюмировал председатель БелТПП.

Сегодня в Белорусской торгово-промышленной палате проходит встреча с почетными консулами Беларуси в Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке. По окончании пленарной части запланированы переговоры представителей белорусского бизнеса с дипломатами в формате B2D, где будут рассмотрены перспективы взаимодействия по расширению экспорта, вопросы сбыта белорусской продукции.-0-