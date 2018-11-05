5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Италии в сфере модной индустрии и аксессуаров в I полугодии вырос на 44%, сообщил сегодня на пресс-конференции коммерческий советник, заместитель главы дипмиссии Италии в Беларуси Паоло Тонини, передает корреспондент БЕЛТА.

"Италия с большим вниманием следит за потенциалом белорусской моды. Достаточно вспомнить соглашение между белорусской и итальянской палатами моды, которое дает свои положительные результаты. На протяжении последних пяти лет многие наши дизайнеры поучаствовали в Неделе моды в Беларуси. Наблюдается значительный рост товарооборота между нашими странами в сфере модной индустрии и аксессуаров - примерно на 44% за первые шесть месяцев текущего года", - сказал Паоло Тонини.

Он отметил, что взаимодействие Беларуси и Италии активно развивается также в промышленной сфере, особенно в области поставок текстильного оборудования. "Развивается и сотрудничество непосредственно в области дизайна. Поэтому мы стараемся всячески способствовать обмену опытом между представителями наших стран, которые работают в этой сфере", - подчеркнул представитель посольства.-0-