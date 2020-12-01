1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Карелии в январе - сентябре вырос более чем на 60%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству.

"Товарооборот Беларуси и Карелии в январе - сентябре составил $21,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 62,7%. Экспорт вырос в 2,4 раза до $17,8 млн, импорт сократился на 32,8% до $4 млн", - рассказали в пресс-службе.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, который назначен ответственным за сотрудничество с Карелией, во время заседания отметил, что торгово-экономические связи развиваются динамично. При этом сегодня есть существенный потенциал для наращивания взаимодействия по ряду направлений, в частности в аграрном секторе и промышленности. "Радует, что мы перешли от сотрудничества только в торгово-экономической сфере к инвестиционному. Яркий пример - проект по созданию и расширению сборочного производства лесозаготовительной техники ООО "Амкодор-Онего" в Петрозаводске", - отметил министр.

Виталий Дрожжа также обратил внимание на конкретные результаты деятельности рабочей группы. Например, после посещения в прошлом году Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината поставки целлюлозы из Беларуси в Карелию увеличились в 15 раз.

При этом, по мнению министра, сфера взаимных интересов может быть намного шире. Это и здравоохранение, и туризм, и научная деятельность, и образование.-0-