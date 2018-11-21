Товарооборот Беларуси и Карелии в январе-сентябре вырос на 22,7%

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Карелии (РФ) в январе-сентябре 2018 года составил $19,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 22,7%. Об этом шла речь во время заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Карелией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерстве лесного хозяйства.

Белорусский экспорт в Карелию за девять месяцев 2018 года составил $14,1 млн (вырос в 2,3 раза), импорт - $5,8 млн. Основу экспорта сегодня составляют поставки грузовых автомобилей, ортопедических приспособлений для лечения переломов, протезов, свежих и замороженных фруктов, сахара, обуви с верхом из натуральной кожи, муки, шин, кузовов для автомобилей.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа возглавляет белорусскую часть рабочей группы. Во время заседания он подчеркнул, что экономический потенциал Беларуси и Карелии позволяет существенно расширить взаимоотношения, соблюдая при этом их сбалансированность. По его словам, Беларусь может не только снабдить Карелию многими видами продовольствия, но и оказать поддержку в укреплении сельскохозяйственной отрасли. В частности, речь идет об обеспечении агропромышленного комплекса Карелии необходимой сельскохозяйственной техникой и продукцией технического назначения (доильное оборудование, сельскохозяйственная техника). "Мы предлагаем также рассмотреть возможность участия белорусских организаций в проектировании и строительстве животноводческих ферм, овощехранилищ с использованием высококачественных белорусских технологий и строительных материалов. Перспективным направлением может стать и взаимодействие в сфере рыбоводства и рыбопереработки", - отметил министр.

Также перспективными являются поставки белорусской техники: карьерных и грузовых автомобилей для предприятий горнопромышленного профиля Карелии, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, сельскохозяйственных, дорожно-строительных и коммунальных машин. Стороны прорабатывают возможности активизировать сотрудничество и по другим направлениям.

По итогам заседания одобрен проект плана мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Карелией на 2019-2021 годы.-0-

Фото Министерство лесного хозяйства