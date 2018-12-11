11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Казахстана по итогам года должен приблизиться к $1 млрд. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается достаточно эффективно, но пока не достигнута поставленная на высшем уровне задача преодолеть показатель взаимного товарооборота в $1 млрд. По словам дипломата, за 10 месяцев этого года данный показатель достиг $700 млн, при этом сальдо положительное в пользу Беларуси.

По мнению Ермухамета Ертысбаева, большой импульс в развитии белорусско-казахстанского сотрудничества придал визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск в ноябре минувшего года. Тогда состоялся и белорусско-казахстанский бизнес-форум, во время которого подписано пять коммерческих меморандумов и соглашений на сумму $73,4 млн, касающихся поставок сельхозтехники, самосвалов и коммунальной техники.

Посол подчеркнул, что многие договоренности уже реализованы, что отмечалось и во время состоявшегося в ноябре этого года в Минске 14-го заседания межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием госорганов и представителями бизнеса двух стран. На этой встрече были подведены итоги работы за год, а также намечены новые перспективные направления взаимодействия между Беларусью и Казахстаном.-0-