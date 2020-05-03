ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 мая 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:28 На Тайване произошло землетрясение В мире
03.05.20
03.05.20 23:48 В Греции с 4 мая отменяют некоторые ограничения В мире
03.05.20 23:17 Количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 82 тыс. В мире
03.05.20 22:44 Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год - посол Экономика
03.05.20 22:15 "Шахтер" победил футболистов "Ислочи" в чемпионате Беларуси Спорт
03.05.20 22:08 В Перу произошло землетрясение В мире
03.05.20 21:08 Свыше Br800 тыс. перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков Общество
03.05.20 20:58 В Венесуэле предотвратили вторжение колумбийских наемников В мире
03.05.20 20:15 Футболисты БАТЭ поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси Спорт
03.05.20 19:57 Аэропорт Орли во Франции, вероятно, откроется только осенью В мире
03.05.20 19:27 ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел сильный ливень Регионы
03.05.20 18:58 В Италии карантин победил преступность В мире
03.05.20 18:28  Концерт Боба Синклера на крыше Триумфальной арки в Париже перенесен Калейдоскоп
03.05.20 17:58 Футболисты "Витебска" проиграли "Славии" в матче чемпионата Беларуси Спорт
03.05.20 17:51 Выставка живописи Леонида Щемелева "Салют Радзіме" откроется 6 мая в Минске Афиша
03.05.20 17:36 Воронюк: парад в День Победы - наша история, традиции и связующий мост между поколениями Общество
03.05.20 17:13 В Минской области за I квартал ввели в эксплуатацию почти четверть годового плана жилья Регионы
03.05.20 17:04 Борьба медработников с коронавирусом заслуживает восхищения - излечившийся гомельчанин Регионы
03.05.20 16:46 Почти половина британских врачей покупали средства защиты за свой счет В мире
03.05.20 16:22 На юге Японии произошло землетрясение В мире
03.05.20 15:57 Брестское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
03.05.20 15:50 Молодежь приглашают к участию в интернет-конкурсе "Сердца в унисон" к 75-летию Победы Культура
03.05.20 15:22 В Гомеле следователи устанавливают потерпевших от мошенничества Происшествия
03.05.20 14:56 Антопольская ватно-прядильная фабрика переориентировалась на выпуск антисептических салфеток Регионы
03.05.20 14:35 Белорусские грэпплеры продолжают подготовку к отборочным турнирам ЧЕ в Молдове Спорт
03.05.20 14:10 РЕПОРТАЖ: Стрелок-радист дальней авиации Федор Кривоногов о самолетах, войне и мирной жизни Регионы
03.05.20 14:02 Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год Спорт
03.05.20 13:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 3196 пациентов с COVID-19 Общество
03.05.20 13:33 Главврач Ивацевичской ЦРБ: каждый выздоровевший - это победа для медика Регионы
03.05.20 13:12 Брестские таможенники собрали сведения о 180 бывших сотрудниках - участниках войны Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
03 мая 2020, 22:44

Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год - посол

Фото из архива
Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"В плане экономического сотрудничества между нашими странами прослеживается положительная динамика - более $3 млрд товарооборота каждый год. Соседский рынок - это очень удобно, люди хорошо понимают друг друга, поскольку наши языки похожи. В целом, есть много моментов, которые способствуют развитию взаимоотношений. Интерес растет", - отметил Артур Михальский.

Польских инвесторов привлекают различные белорусские отрасли. Например, мебельная индустрия, аграрный и IT секторы.

Начинается и сотрудничество в энергетике. В частности, прорабатывается вопрос поставок нефти в Беларусь из Польши. "В этом очень помогает активный политический диалог между государствами, - отметил посол. - Мы понимаем потребность Беларуси в диверсификации источников энергии. Польша давно это сделала. Мы знаем, что также Беларусь разговаривает с балтийскими и другими странами насчет возможных транзитных путей. В Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью процесса диверсификации источников энергии в Беларуси".

В целом, добавил он, в последние годы Беларуси и Польша осознают, насколько важны добрососедские отношения между странами. "Мы связаны корнями в разных областях и измерениях. И наше соседство - это не угроза, а шанс", - заключил Артур Михальский.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Польша сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Владимир Карягин. Фото из архива Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса - Карягин
Фото из архива Белорусский АПК растет на 4,5-5,5% ежемесячно, тренд сохранится - Минэкономики
Фото из архива Что изменилось в работе МАЗа в условиях пандемии
Фото из архива Топливо на АЗС в Беларуси с 3 мая дешевеет на 1 копейку
Фото из архива МНС разъяснило особенности применения указа о поддержке экономики
Фото из архива Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко
Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Эксперты ВОЗ во время визита в Беларусь были удивлены открытости страны - Кочанова
В Беларуси выздоровели и выписаны 3196 пациентов с COVID-19
Топ-новости
"Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы
Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
РЕПОРТАЖ: Стрелок-радист дальней авиации Федор Кривоногов о самолетах, войне и мирной жизни
Эйсмонт рассказала предысторию президентского призыва пациентам с COVID не опускать руки
Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год - посол
Свыше Br800 тыс. перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков
Борьба медработников с коронавирусом заслуживает восхищения - излечившийся гомельчанин
Воронюк: парад в День Победы - наша история, традиции и связующий мост между поколениями
Главврач Ивацевичской ЦРБ: каждый выздоровевший - это победа для медика
Донорами плазмы стали уже 32 переболевших COVID-19
МИД: на родину удалось вернуть 7,4 тыс. белорусов, эта работа продолжается
ФОТОФАКТ: Минский микрорайон "Уручье" с высоты птичьего полета
Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса - Карягин
Заготовку плазмы крови вылечившихся от COVID-19 планируют начать в Бресте
Перцов: есть проблема с интерпретацией негосударственными СМИ данных о ситуации с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.