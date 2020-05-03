Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год - посол

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"В плане экономического сотрудничества между нашими странами прослеживается положительная динамика - более $3 млрд товарооборота каждый год. Соседский рынок - это очень удобно, люди хорошо понимают друг друга, поскольку наши языки похожи. В целом, есть много моментов, которые способствуют развитию взаимоотношений. Интерес растет", - отметил Артур Михальский.

Польских инвесторов привлекают различные белорусские отрасли. Например, мебельная индустрия, аграрный и IT секторы.

Начинается и сотрудничество в энергетике. В частности, прорабатывается вопрос поставок нефти в Беларусь из Польши. "В этом очень помогает активный политический диалог между государствами, - отметил посол. - Мы понимаем потребность Беларуси в диверсификации источников энергии. Польша давно это сделала. Мы знаем, что также Беларусь разговаривает с балтийскими и другими странами насчет возможных транзитных путей. В Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью процесса диверсификации источников энергии в Беларуси".

В целом, добавил он, в последние годы Беларуси и Польша осознают, насколько важны добрососедские отношения между странами. "Мы связаны корнями в разных областях и измерениях. И наше соседство - это не угроза, а шанс", - заключил Артур Михальский.-0-