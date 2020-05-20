20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Узбекистана в I квартале вырос в 1,5 раза до $53,8 млн. Об этом шла речь на встрече в формате видеоконференции заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

По словам Владимира Дворника, проведение видеоконференции свидетельствует о взаимной заинтересованности белорусской и узбекской сторон к продолжению контактов и развитию сотрудничества по всем направлениям. Активный политический диалог, установившийся в последние годы на уровне президентов Беларуси и Узбекистана, позволил вывести на качественно новый уровень весь комплекс белорусско-узбекских отношений.

По итогам 2019 года объем товарооборота между странами достиг $239 млн и увеличился в 1,5 раза к 2018 году. Позитивная тенденция сохранена в январе-марте текущего года: двусторонний товарооборот составил $53,8 млн - 154,1% к уровню соответствующего периода 2019 года.

Базовым документом торгово-экономического взаимодействия является дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном, утвержденная 2 ноября 2018 года премьер-министрами двух стран. В нее вошли 158 мероприятий, из которых более трети уже выполнены.

"Во время переговоров вице-премьеры обсудили ход работы по актуализации дорожной карты с учетом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана в Беларусь. Рассмотрены также вопросы межрегионального сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической сфере, отраслях сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности", - отметили в пресс-службе.-0-