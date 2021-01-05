5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе - ноябре 2020 года увеличился на 5,4% до $225 млн, сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве в Ташкенте.

"Экспорт белорусских товаров в Узбекистан составил $187,1 млн и вырос на 10,8% по сравнению с январем - ноябрем 2019 года, импорт из Узбекистана сократился почти на 15% до $37,9 млн. Сальдо внешней торговли товарами за этот период сложилось положительное и составило $149,2 млн", - рассказали в посольстве.

По данным специалистов дипмиссии, в январе - ноябре 2020 года Беларусь существенно нарастила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины - до $38,6 млн (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Поставки мяса птицы выросли в 1,2 раза, сухого молока - в 1,8 раза, сахара - в 4,5 раза, кондитерских изделий - в 8,5 раза, шоколада - в 2,4 раза. В 5,3 раза возросли экспортные поставки полимеров (их отгружено на $4 млн), предметов гигиены - в 135,3 раза, моющих и чистящих средств - в 117,8 раза.

Как отметили в посольстве, Беларусь поставляет на узбекский рынок широкую номенклатуру экспортной продукции практически всех отраслей промышленности. Всего более 360 товарных позиций экспортируется в Узбекистан.

"Наша страна традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. За 11 месяцев прошлого года в 2,3 раза возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь, в 2,2 раза - прочих свежих фруктов, в 3,7 раза - орехов, в 1,9 раза - абрикосов и черешни", - сообщили в белорусском дипломатическом представительстве.-0-