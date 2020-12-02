Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе-октябре возрос до $195 млн

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставляет на узбекский рынок широкую номенклатуру продукции практически всех отраслей промышленности - всего более 300 товарных позиций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Узбекистане.

В дипмиссии рассказали о взаимной торговле Беларуси и Узбекистана в январе - октябре этого года. Товарооборот за этот период составил $195 млн (102,2% к такому же уровню 2019 года). Стоимостной объем экспорта белорусских товаров составил $160,7 млн (107,1%), импорта узбекских товаров - $34,3 млн (84,3%).

Беларусь в январе - октябре нарастила экспортные поставки в Узбекистан мяса говядины - до $34 млн (рост в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). На треть возросли поставки мяса птицы ($3,4 млн). Увеличился также экспорт сухого молока, сахара и шоколада, лекарственных средств и рентгеновской аппаратуры, вакцин.

В Узбекистане страна традиционно закупает хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую плодоовощную продукцию. В текущем году возросли поставки в Беларусь узбекских арбузов и дынь, орехов, абрикосов и черешни.-0-