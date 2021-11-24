Товарооборот Беларуси и Узбекистана за 5 лет вырос в 7 раз

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние пять лет товарооборот между Беларусью и Узбекистаном вырос в семь раз. Такие данные озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в Ташкенте на заседании узбекско-белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской ТПП.

В Ташкенте в преддверии открытия выставок сельского хозяйства и продуктов питания UzAgroExpo и UzProdExpo, где будет представлен национальный павильон Беларуси, прошел целый ряд мероприятий с участием белорусской делегации. В частности, состоялось заседание узбекско-белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству, а представители компаний-экспонентов посетили торговые сети Узбекистана.

Во втором заседании узбекско-белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности принял участие глава белорусской делегации Алексей Богданов, а также заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Анвар Асамов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, представители концерна "Белгоспищепром", ветеринарных и животноводческих ведомств, научных учреждений, аграрно-технических вузов двух стран, а также фермерских хозяйств.

Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов: перспективы развития сотрудничества Узбекистана и Беларуси в сельскохозяйственной сфере, животноводстве и ветеринарии, взаимодействие в области образования и науки, сотрудничество по созданию и реконструкции молочно-товарного комплекса на территории Узбекистана, а также потенциал участия двух стран в сельскохозяйственных выставках UzAgroExpo и UzProdExpo.

"За последние пять лет товарооборот между Беларусью и Узбекистаном вырос в семь раз. За девять месяцев 2021 года белорусский экспорт продовольствия в эту страну составил $61,5 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 15,6%", - отметил в ходе встречи Алексей Богданов.

По итогам заседания достигнута договоренность о сотрудничестве по строительству молочно-товарного комплекса в Ташкентской области между предприятием "Институт "Гомельагропромпроект" и Министерством сельского хозяйства Узбекистана с привлечением иностранных инвестиций. Также планируется сотрудничество между странами в сфере картофелеводства, в аграрном образовании и др.

На выставках UzAgroExpo и UzProdExpo, которые пройдут с 24 по 26 ноября в Ташкенте, Беларусь представят 17 компаний-экспонентов, демонстрирующих новинки в сфере пищевой промышленности, аграрного машиностроения и науки. Наработки и достижения Беларуси и Узбекистана в агропромышленной сфере будут также рассмотрены в рамках аграрного форума "Узбекистан - Беларусь", который пройдет 24 ноября.

Организатор экспозиции Беларуси на выставках UzAgroExpo и UzProdExpo - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, а также белорусской дипмиссии в Узбекистане.-0-