Товарооборот БУТБ по итогам полугодия увеличился на 22%

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии объем сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), достиг Вr2,3 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"Свыше трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции, где сумма сделок с начала года составила Br879 млн, увеличившись на 32%. Положительная динамика обеспечена тремя ключевыми группами товаров: круглыми лесоматериалами на внутреннем рынке и пиломатериалами и щепой на внешнем. В частности, кругляка реализовано на Br356 млн, или на 33% больше, чем в первом полугодии 2018 года. В свою очередь экспорт пилопродукции прибавил 18%, достигнув Br306 млн, а продажи щепы и древесных отходов выросли на 44% до Br79 млн. Высокие показатели роста были характерны и для закупаемых отечественными предприятиями услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий, - отметил представитель биржи. - С начала года таких услуг реализовано на Br83 млн, что на 84% превосходит результат января-июня прошлого года. Кроме того, вследствие повышения спроса на бумажную продукцию на внутреннем рынке объем ее реализации через биржу вырос на 18% до Br20 млн".

Динамика товарооборота по секции металлопродукции по итогам полугодия сложилась отрицательной, снизившись на 4% до Br681 млн, при этом в натуральном выражении наблюдался рост на 12%. "Более низкий показатель в денежном выражении обусловлен падением цен на самую востребованную товарную группу - черные металлы и изделия из них, - пояснил Роман Янив. - В результате сумма сделок с данной категорией товаров на внутреннем рынке сократилась на 6% до Br504 млн".

Секция сельхозпродукции обеспечила Br496 млн биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 57%. "Основными драйверами роста на внутреннем рынке стали злаковые и кормовые добавки, сычужные сыры и сухое молоко, в то время как в экспорте лидировало сливочное масло, сухое молоко, ржаная и пшеничная мука", - отметил представитель биржи. Так, поставки злаковых и кормовых добавок через биржу выросли на 62% до Br121 млн, реализация сыров увеличилась в 9,4 раза до Br40 млн, а сухого молока закуплено в 47 раз больше - на сумму Br48 млн. В экспортном направлении доминировало сливочное масло с суммой сделок Br58 млн (в 3 раза больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года), сухое молоко с суммой сделок Br16 млн (рост в 2,4 раза) и ржаная и пшеничная мука с суммой сделок Br7 млн (на 91% больше). Также на 94% до Br22 млн увеличилась реализация растительных масел и семян масличных белорусским сельхозпредприятиям, в 6,6 раза до Br19 млн улучшился показатель по закупке сливочного масла для внутреннего потребления. В тоже время в связи со снижением цен сократился стоимостной объем продаж шротов масличных отечественным потребителям на 9% до Br127 млн, а экспорт технического казеина составил менее трети от прошлогоднего результата - Br1,7 млн.

Секция промышленных и потребительских товаров завершила полугодие с ростом 16% при сумме сделок Br212 млн. В число самых востребованных товарных позиций вошли изделия из камня, цемента и гипса, а также оборудование и механизмы. Кроме того, на Br18 млн реализовано продукции в рамках секции перспективных товаров, созданной на БУТБ в мае текущего года и ориентированной на экспорт стройматериалов.

По состоянию на 1 июля, на БУТБ аккредитовано 21 587 компаний, включая 4 315 нерезидентов из 61 страны.-0-