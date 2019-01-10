Товарооборот БУТБ в 2018 году вырос на треть до Br4,3 млрд

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в 2018 году заключено более 361 тыс. сделок на общую сумму Br4,3 млрд, что на 32% больше показателя 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br1,73 млрд, или плюс 38% к 2017 году. Ключевую роль в этом сыграли годовые торги круглыми лесоматериалами, в результате которых удалось реализовать 73,3% от выставленного на продажу ресурса, т.е. более 3,1 млн куб. м. кругляка.

Секция металлопродукции завершила год с ростом 17% и совокупным товарооборотом Br1,33 млрд. Высокую положительную динамику по итогам 2018 года обеспечила и секция сельхозпродукции. Так, в стоимостном выражении объем сделок с данной товарной группой преодолел отметку Br844 млн, тем самым на 44% превзойдя показатель 2017-го.

В экспорте сельхозпродукции положительная динамика зафиксирована по четырем позициям: сычужным сырам, мясу, ржаной и пшеничной муке, а также продукции переработки масличных культур. Больше всего приросла реализация сыров через биржу - почти в 3 раза до Br24 млн, в то время как экспортные продажи мяса увеличились на 15% до Br17 млн, муки - в 2,5 раза до Br8 млн, рапсового масла - в 1,7 раза до Br16 млн.

Сложности с доступом на рынок России молочной продукции ряда белорусских предприятий, а также существенный рост предложения молочных продуктов со стороны российских производителей не позволили восстановиться экспорту сливочного масла и сухого молока через биржу. Это закономерно привело к сокращению объемов экспортных сделок с этими товарами: на 28% до Br30 млн для сливочного масла и на 80% до Br8 млн для сухого молока.

Постепенно продолжает увеличиваться доля секции промышленных и потребительских товаров в общебиржевом обороте: по итогам года она составила 9% при сумме сделок Br389 млн. Таким образом, результат 2017 года улучшился на 43%. В топ-5 наиболее востребованных групп товаров по итогам года вошли стройматериалы, техника, оборудование, запчасти и продукты питания.

По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитовано 20 412 компаний, включая 4 105 нерезидентов из 60 стран.-0-