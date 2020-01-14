Товарооборот БУТБ в 2019 году вырос на 6% и стал рекордным для биржи

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи за 2019 год составил Br4,6 млрд, став рекордным для БУТБ. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"В 2019 году на торговых площадках БУТБ было заключено более 392 тыс. сделок на общую сумму Br4,6 млрд. Это на 6% больше, чем в 2018 году. К тому же это самый высокий показатель за всю историю существования биржи", - отметил пресс-секретарь.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте, по его словам, пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br2 млрд, что на 16% больше по сравнению с 2018 годом. "Ключевую роль в этом сыграли годовые торги круглыми лесоматериалами, во время которых реализовано 3,45 млн куб.м древесины в заготовленном виде на общую сумму Br272 млн", - пояснил Роман Янив. При этом общий объем реализации кругляка на внутреннем рынке в прошлом году составил Br986 млн, превысив результат 2018 года на 28%.

Второе место по объемам биржевого товарооборота заняли пиломатериалы, поставляемые на экспорт, с суммой сделок Br573 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства с объемом сделок Br143 млн, или на 61% больше, чем в 2018 году.

Секция металлопродукции завершила год с совокупным товарооборотом Br1,2 млрд, что на 7% меньше, чем годом ранее. Как пояснил представитель биржи, отрицательная динамика была обусловлена значительным снижением цен на поставляемый из России черный металлопрокат, а также достаточными запасами угля на складах белорусских предприятий. "Кроме того, в связи с завершением строительства Белорусской АЭС заметно сократился спрос на кабельно-проводниковую продукцию, что отразилось на объемах биржевых продаж", - добавил он.

В то же время в секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам года выросла на 5%, до Br883 млн. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки и средства защиты растений. Общий объем сделок по этим позициям достиг Br193 млн, что на 36% больше, чем в 2018 году. Помимо этого, высокие темпы роста были характерны для сычужных сыров и растительных масел. В первом случае продажи выросли на 43% до Br76 млн, а во втором - на 91% до Br45 млн. В экспорте безусловным лидером стало сливочное масло с суммой сделок Br83 млн, что в 2,7 раза больше показателя 2018 года. В топ самых популярных экспортных позиций также вошли сухое молоко и рапсовое масло. Поставки первого из них за рубеж увеличились в 4,2 раза до Br32 млн, второго - в 2 раза до Br32 млн.

Для секции промышленных и потребительских товаров прошлый год также стал достаточно успешным: общая сумма сделок выросла на 5% до Br408 млн, а перечень допущенных на торги товаров пополнился рядом новых позиций, благодаря которым экспортный показатель увеличился в 3 раза до Br34 млн.

По состоянию на 1 января 2020 года на БУТБ аккредитовано 22 607 компаний, включая 4 530 нерезидентов из 62 стран мира.-0-