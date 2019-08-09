Товарооборот БУТБ в январе-июле вырос на 23%

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма биржевых сделок, совершенных в январе-июле Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), достигла Br2,7 млрд, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Самый весомый вклад в биржевой товарооборот внесла секция лесопродукции: 38 тыс. сделок на Br1,05 млрд (на 35% выше прошлогоднего показателя).

"На внутреннем рынке традиционно наблюдался высокий спрос на круглые лесоматериалы и услуги по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий. Как следствие, продажи кругляка увеличились на 33%, до Br411 млн, а лесозаготовительных услуг - на 85%, до Br94 млн. Двузначный рост продемонстрировала и реализация бумажной продукции отечественным потребителям - плюс 22% к показателю 2018 года при общей сумме сделок Br23 млн", - рассказали в пресс-службе.

В экспорте доминировали три группы товаров: пиломатериалы, щепа и низкосортная древесина, включая дрова и технологическое сырье. В частности, поставки пилопродукции выросли на 25%, до Br371 млн, объемы продаж щепы увеличились на 26%, до Br99 млн, а деревянных кольев, столбов, дров и техсырья продано на Br19 млн, что в 7,8 раза выше результата 2018 года.

Секция металлопродукции приблизилась к показателю прошлого года, сократив отставание до 1%. В результате сумма сделок по итогам января-июля составила Br810 млн. "Восстановлению положительной динамики в значительной степени поспособствовало увеличение на 19%, до Br105 млн, объемов закупок угля белорусскими цементными заводами и железной дорогой, в то время как другие ключевые товарные позиции по-прежнему остаются в небольшом минусе. Отчасти это связано с ценовой конъюнктурой на российском рынке, откуда импортируется львиная доля черных металлов и изделий из них", - отметили в пресс-службе.

В итоге, несмотря на то что в натуральном выражении продажи металла через биржу выросли на 2%, в стоимостном исчислении объем сделок снизился на 3%, до Br594 млн. Аналогичная ситуация сложилась и с реализацией цветных металлов и изделий из них, где при росте натуральных объемов на 4% сумма сделок сократилась на 5%, до Br38 млн.

В случае с электротехнической продукцией отставание в 11% обусловлено высокой базой сравнения прошлого года, когда биржевая площадка активно использовалась для закупки материалов для строительства Белорусской АЭС. После завершения основных строительных работ потребность в кабельно-проводниковой продукции отпала, что соответствующим образом отразилось на динамике биржевых сделок.

Секция сельхозпродукции, которая в прошлом году демонстрировала самые относительно низкие темпы роста товарооборота, в текущем году вырвалась в лидеры по этому показателю среди других секций, обеспечив увеличение суммы сделок на 52%, до Br562 млн. В тройку самых востребованных товарных групп на внутреннем рынке вошли шроты масличных, злаковые и кормовые добавки и сухое молоко. Если продажи шротов из-за снижения цен сократились на 7%, то реализация злаковых и кормовых добавок увеличилась на 53%, а поставки сухого молока выросли в 49 раз.

На внешнем рынке основными драйверами роста стали продажи сливочного масла, сухого молока, а также ржаной и пшеничной муки. Так, экспорт масла через биржу увеличился в 3 раза, сухого молока - в 2,8 раза, муки - на 71%.

Секция промышленных и потребительских товаров также вышла в плюс по результатам семи месяцев. Сумма сделок на этой электронной торговой площадке составила Br246 млн, что на 15% больше, чем в январе-июле 2018 года. При этом перечень самых популярных товаров практически не изменился. Как и ранее, в структуре сделок преобладают стройматериалы, механизмы и оборудование, а также продукция нефтехимической промышленности.

В секции перспективных биржевых товаров, где в настоящее время торгуются только две позиции - цемент и щебень, объем сделок достиг Br19 млн. Поскольку секция была сформирована в текущем году, база для сравнения пока отсутствует.

По состоянию на 1 августа, на БУТБ аккредитованы почти 21,8 тыс. компаний, включая 4358 нерезидентов из 62 стран мира.-0-